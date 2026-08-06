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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Андреева перед 3-м кругом тысячника в Торонто: «Матч с Фернандес точно будет тяжелым – прежде всего, она играет дома»

Мирра Андреева высказалась о предстоящем матче третьего круга тысячника в Торонто, где она встретится с Лейлой Фернандес.

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