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ЦПВС: боевики в сирийском Дераа сдают оружие правительственным силам

ЦПВС: боевики в сирийском Дераа сдают оружие правительственным силам

Боевики в городе Дераа на юго-западе Сирии сдают оружие правительственным силам, сообщает представитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике (ЦПВС) Александр Гуляев, его слова приводит РИА "Новости".

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