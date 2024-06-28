СК: задержана собственница здания во Фрязино, где при пожаре погибли люди

В Следственном комитете сообщили о задержании собственницы административно-промышленного здания во Фрязино (Московская область), в котором в минувший понедельник произошел крупный пожар и в результате погибли шесть человек, - передает РИА Новости.
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