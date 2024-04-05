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Гол Овечкина не спас «Вашингтон» от поражения в матче с «Питтсбургом»

Гол Овечкина не спас «Вашингтон» от поражения в матче с «Питтсбургом»

«Вашингтон» на домашней арене уступил «Питтсбургу». В Вашингтоне завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Питтсбург Пингвинз».

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