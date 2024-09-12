Политолог из США назвал пранк с главой МИД Польши Сикорским блестящей операцией

Global Look Press/Marek Antoni Iwanczuk/Keystone Press Agency Пранк Вована и Лексуса (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) с главой польского МИД Радославом Сикорским являлся блестящей психологической операцией.
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