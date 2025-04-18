В Сети появились кадры задержания отца трех убитых детей в Канске Красноярского края.На кадрах запечатлено, как правоохранители заходят в дом и задерживают мужчину, а также момент его прибытия в следственный отдел.
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