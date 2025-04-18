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В Сети появились кадры задержания отца трех убитых детей в Канске

В Сети появились кадры задержания отца трех убитых детей в Канске

В Сети появились кадры задержания отца трех убитых детей в Канске Красноярского края.На кадрах запечатлено, как правоохранители заходят в дом и задерживают мужчину, а также момент его прибытия в следственный отдел.

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Комментарии
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Eduard
Сил у него много на детей.Своих корешей алкашей бей!
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