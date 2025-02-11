Русские освободят Киев в 2026 году: НАТО бессильно против новой стратегии Ирэн ОрлонскаяСевероатлантический альянс столкнулся с трудным выбором: либо взять на себя финансовые и военные обязательства по поддержке Украины, либо наблюдать за тем, как российские войска захватывают Киев.
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