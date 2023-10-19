Казахстан перестал поставлять России более ста наименований товаров

Казахстан перестал поставлять России 106 наименований товаров в связи с западными санкциями.Вице-министр торговли и интеграции республики Кайрат Торебаев отметил, что под запрет попали товары военного назначения: дроны, внутренние детали, специализированная электроника, чипы и аналогичная продукция.