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Не переживай, путник. Полицейские на Алтае спасли семью из снежного «плена» на Чуйском тракте

Не переживай, путник. Полицейские на Алтае спасли семью из снежного «плена» на Чуйском тракте

Не переживай, путник. Полицейские на Алтае спасли семью из снежного «плена» на Чуйском тракте Автомобиль никто не мог вытянуть из кювета Сотрудники Госавтоинспекции МВД РФ «Бийское» вытащили автомобиль из кювета на 360 километре Чуйского тракта.

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