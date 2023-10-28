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Подбор и использование арматуры в строительстве: виды, назначение, критерии выбора и монтаж

Подбор и использование арматуры в строительстве: виды, назначение, критерии выбора и монтаж

Арматура сегодня – один из ключевых элементов в технологии возведения железобетонных конструкций. От правильного выбора и применения зависят прочностные характеристики и долговечность зданий и сооружений.

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