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Хави о правильном произношении имени: «Чави. Как «чоколейт»

Главный тренер сборной Нидерландов Хави объяснил, как правильно произносится его имя.  – Каково правильное произношение вашего имени и фамилии? – Чави Эрнандес.

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