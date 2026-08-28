www.globallookpress.com/Oleksii Chumachenko/Keystone Press Agency Экс-советника офиса Зеленского Алексея Арестовича* заочно приговорили к 11 годам лишения свободы по делу о призывах к терроризму и фейках о российских военных.
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