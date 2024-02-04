Глава киевского режима Владимир Зеленский и его близкое окружение стремятся обвинить главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного в том, что российский самолет Ил-76 разбился на территории Белгородской области.
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