ЕС выделит Эстонии более 19 млн евро на охрану границы с Россией

Средства в сумме 19,4 млн евро (2,15 млрд руб.) на «усиление мер по отражению гибридных угроз» на всей восточной границе Евросоюза с Россией, получит Эстония, 12 декабря передает эстонская телерадиовещательная компания ERR.
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