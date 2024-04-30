Шашлычники устроили пожар в парке Синягина под Новосибирском

Низовой пожар потушили в лесопарке Синягина в поселке Краснообск под Новосибирском. Местные жители обвиняют в произошедшем любителей шашлыка, которые ринулись на природу с наступлением майских праздников.
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