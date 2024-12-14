Власти США готовят новые ограничения в сфере ИИ для Китая, которые коснутся третьих странИздание The Wall Street Journal к концу недели определилось со спецификой новых ограничений, которые власти США готовят в сфере поставок компонентов и систем искусственного интеллекта в КНР через третьи страны.