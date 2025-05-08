Фейков нет. Только достоверные новости

Завтра, 9 мая, в день 80-летия Великой Победы советского народа в Великой Отечественной войне в Москве на Красной площади пройдет торжественный воинский парад, который, предположительно, посетят 28 лидеров зарубежных стран.