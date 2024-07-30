Из-за потепления климата часть Африки и Азии станет непригодной для жизни

Смертельная жара через несколько лет накроет Западную Африку, Южную Азию и Средний Запад США. Эти места станут опасными для жизни человека, виной этому - потепление климата, рассказал телеканал CNN о выводах учёных из американского Университета Пердью.
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