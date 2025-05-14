Ученые из Сибири нашли эффективный способ лечения раковых опухолей вирусами

Новосибирские ученые предложили лечить глиомы вирусами и химиейСпециалисты Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН представили многообещающий метод агрессивных и трудноизлечимых опухолей мозга.
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