С середины мая в Свердловской области начнут отключать отопление

С 15 мая в населенных пунктах Свердловской области начнется поэтапное отключение отопления. Сначала батареи остынут в жилых домах, затем в медицинских учреждениях, детских садах, школах и других социальных учреждениях.
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