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FiNE NEWS

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В Иваново избрали меру пресечения для управляющей парком, где погиб ребенок

В Иваново избрали меру пресечения для управляющей парком, где погиб ребенок

В Иваново суд принял решение об избрании меры пресечения для управляющей парком, где произошел инцидент с гибелью ребенка.

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