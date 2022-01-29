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Вирусолог Нетесов: пятая волна коронавируса может продлиться до 4 месяцев

Вирусолог Нетесов: пятая волна коронавируса может продлиться до 4 месяцев

Вирусолог, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета Сергей Нетесов заявил, что пришедшая в Россию пятая волна коронавируса может продлиться до четырех месяцев, коллективный иммунитет пока еще мал.

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