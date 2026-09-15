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Царьград

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В Забайкалье 56 сельхозкооперативов получат 65,8 млн рублей грантов

В Забайкалье 56 сельхозкооперативов получат 65,8 млн рублей грантов

В Забайкальском крае зарегистрировано 78 сельскохозяйственных кооперативов, из которых 56 осуществляют деятельность на территории 18 муниципальных округов.

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