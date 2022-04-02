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Народный календарь. Дневник погоды 2 апреля 2022 года

Народный календарь. Дневник погоды 2 апреля 2022 года

Доброго дня всем!!!СЕГОДНЯ 2 АПРЕЛЯФОТИНЬЯ КОЛОДЕЗНИЦАЭтот день в прошлом годуhttps://www.asienda.ru/post/58130/ ПРИМЕТЫ НА 2 АПРЕЛЯ:- Если в этот день пошел дождь, значит грибов будет много- Днем жарко, а ночью похолодало – ближайшие дни будут погожими- Если талой воды в избытке, то и травы будет много- Если прилетела трясогузка, значит через 12 дней река «пойдет», начнется ледоход- Если наст колюч – год будет урожайным- Если в этот день кошка сворачивается в клубок и прячет нос - вскоре похолодает.

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