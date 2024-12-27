Пегула и Томлянович снялись с турнира в Брисбене

Причиной отказа американки стала травма колена. Ее заменит Сюзан Ламенс. Австралийка сообщила, что не готова к соревнованиям на 100% и отказалась от wild card, который теперь передадут другой теннисистке.
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