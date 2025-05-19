Посетителям МФЦ Подмосковья напомнили правила безопасного использования самокатов

С начала мая сотрудники Госавтоинспекции посещают многофункциональные центры Подмосковья, чтобы рассказать жителям о правилах безопасного использования электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности.
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