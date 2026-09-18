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FiNE NEWS

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Представьте: в Андах нашли крошечного леопарда, которого никто не замечал сто лет!

Представьте: в Андах нашли крошечного леопарда, которого никто не замечал сто лет!

Вы только представьте: где-то высоко в боливийских Андах, в загадочном регионе Юнгас недалеко от Ла-Паса, живет миниатюрный хищник, который умудрился прятаться от науки целых сто лет! Ученые наконец-то официально представили новый вид дикой кошки — тилькайскую тигровую кошку, или, по-научному, Leopardus tilcayo.

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