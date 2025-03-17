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Опасная утечка топлива: как избежать возгорания в вашем автомобиле

Опасная утечка топлива: как избежать возгорания в вашем автомобиле

Александр Гоман, руководитель автосервиса FIT SERVICE «Павелецкая», рассказал о рисках и причинах утечек топлива в автомобиле.

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