СК возбудил уголовное дело о теракте из-за атаки ВСУ на остановку в Энергодаре

СК возбудил уголовное дело о теракте в связи с атакой ВСУ на автобусную остановку в Энергодаре. Мэр города Пухов сообщил, что сегодня утром дрон ударил по остановке, в результате чего погибла женщина, еще четыре человека пострадали.