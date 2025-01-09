На госзакупках появятся данные о контрактах с международными организациями

Минэкономразвития разрабатывает изменения, которые позволят публиковать в Единой информационной системе в сфере закупок (ЕИС) данные о тендерах, проводимых международными финансовыми организациями — прежде всего от Нового банка развития БРИКС (НБР), пишут «Известия» со ссылкой на ведомство.