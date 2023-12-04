Наш телевизор никак не хочет меняться под реалии военного времени: почему ТВ всё дальше от народа

Главный редактор ИА Regnum, член Совета по правам человека при Президенте России, не раз бывавшая в Донбассе в самые чёрные годы войны Марина Ахмедова комментирует изменения, которые внесла в нашу культурную жизнь спецоперация, и изменения, которые ещё должны произойти.
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