Наш телевизор никак не хочет меняться под реалии военного времени: почему ТВ всё дальше от народа

Главный редактор ИА Regnum, член Совета по правам человека при Президенте России, не раз бывавшая в Донбассе в самые чёрные годы войны Марина Ахмедова комментирует изменения, которые внесла в нашу культурную жизнь спецоперация, и изменения, которые ещё должны произойти.