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Наш телевизор никак не хочет меняться под реалии военного времени: почему ТВ всё дальше от народа

Наш телевизор никак не хочет меняться под реалии военного времени: почему ТВ всё дальше от народа

Главный редактор ИА Regnum, член Совета по правам человека при Президенте России, не раз бывавшая в Донбассе в самые чёрные годы войны Марина Ахмедова комментирует изменения, которые внесла в нашу культурную жизнь спецоперация, и изменения, которые ещё должны произойти.

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