В Краснодаре начальника военного госпиталя осудили за взятку

ТБ

Татьяна Бутова

Никак не нажрутся. никакой совести и воинской чести. Раненые на СВО не могут получить деньги из-за отсутствия справок. Мой племянник после трех операций дома, которые ждал по квоте как простой больной почти год, вынужден поехать на место бывшей дислокации и уже больше полгода живет там в госпитале и покупает продукты и лекарства. До сих пор справки нет о ранении. И не он один. ОДУРЕТЬ!!!!