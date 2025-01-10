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Живая Кубань

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В Краснодаре начальника военного госпиталя осудили за взятку

В Краснодаре начальника военного госпиталя осудили за взятку

В Краснодаре начальника военного госпиталя осудили за взяткуКраснодарский гарнизонный военный суд приговорил начальника военного госпиталя Владимира Карпова к штрафу за получение взятки в размере 1 млн руб.

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Комментарии
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Татьяна Бутова
Никак не нажрутся. никакой совести и воинской чести. Раненые на СВО не могут получить деньги из-за отсутствия справок. Мой племянник после трех операций дома, которые ждал по квоте как простой больной почти год,  вынужден поехать на место бывшей дислокации и уже больше полгода живет там в госпитале и покупает продукты и лекарства. До сих пор справки нет о ранении. И не он один. ОДУРЕТЬ!!!!
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