«Эмоции свои он не очень контролирует»: Оруджев — о Ферстаппене

Getty Images / Red Bull Content PoolРоссийский гонщик, бронзовый призёр Мировой серии Renault Егор Оруджев считает, что Максу Ферстаппену необходимо взять свои эмоции под контроль, чтобы голландец из Red Bull не упустил очередной титул.
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