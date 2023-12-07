В Ростовской области рыбаки загадочно исчезли после проплывшего мимо светящегося шара

Один из пропавших — многодетный отец, у него 5 детей.Загадочное исчезновение рыбаков произошло в Ростовской области: неизвестный светящийся шар плавал рядом с их лодкой в тумане, а через несколько минут связь с ними прервалась.
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