Савченко рассказал, чем будет заниматься после ухода из Совфеда

МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Уходящий из Совфеда сенатор, экс-глава Белгородской области Евгений Савченко намерен сосредоточиться на научной и экспертной работе, предложить действенный механизм решения демографической проблемы России.
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