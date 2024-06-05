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Савченко рассказал, чем будет заниматься после ухода из Совфеда

Савченко рассказал, чем будет заниматься после ухода из Совфеда

МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Уходящий из Совфеда сенатор, экс-глава Белгородской области Евгений Савченко намерен сосредоточиться на научной и экспертной работе, предложить действенный механизм решения демографической проблемы России.

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