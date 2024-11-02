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Misto.media: фресками с украинскими бизнесменами расписали стены собора в Луцке

Misto.media: фресками с украинскими бизнесменами расписали стены собора в Луцке

На стенах украинского Кафедрального собора святой Троицы в Луцке изобразили портреты украинских бизнесменов, причислить их к лику святых поручил руководитель Волынской епархии Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Михаил.

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