Misto.media: фресками с украинскими бизнесменами расписали стены собора в Луцке

На стенах украинского Кафедрального собора святой Троицы в Луцке изобразили портреты украинских бизнесменов, причислить их к лику святых поручил руководитель Волынской епархии Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Михаил.
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