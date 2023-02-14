В данной статье рассмотрим самые популярные ошибки водителей при общении с сотрудниками ДПС

﻿﻿В этой статье мы рассмотрим самые популярные ошибки водителей при общении с сотрудниками ГИБДД. Многие узнают себя в этой статье, но если вы перестанете делать эти ошибки и будете правильно общаться, то сможете сохранить свои права и финансы.