proavto21

65 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Евгений Маркович
    статью (если пару абзацев можно назвать статьей) писал китаец с али. Очень трудно понять смысл предложений, где одно ...За что можно полу...
  • Boris Max
    использование кнопки аварийной остановки возможно ТОЛЬКО?  Автор ты уролдец? где в правилах есть слово ТОЛЬКО?За что можно полу...
  • Леонид Ла Рошель
    Если честно, то уже реально достали "хитрожопые" водятлы, что прикрываются аварийкой для стоянки в неположенных места...За что можно полу...

В данной статье рассмотрим самые популярные ошибки водителей при общении с сотрудниками ДПС

В данной статье рассмотрим самые популярные ошибки водителей при общении с сотрудниками ДПС

﻿﻿В этой статье мы рассмотрим самые популярные ошибки водителей при общении с сотрудниками ГИБДД. Многие узнают себя в этой статье, но если вы перестанете делать эти ошибки и будете правильно общаться, то сможете сохранить свои права и финансы.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх