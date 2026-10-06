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Земля

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Почему квадратный метр в новостройке становится недосягаемым и где ещё можно найти доступное жильё

Почему квадратный метр в новостройке становится недосягаемым и где ещё можно найти доступное жильё

Разрыв между стоимостью жилья и реальными доходами населения продолжает увеличиваться, и это уже не просто цифры в отчётах, а ощутимая реальность для миллионов людей.

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