Зеленский отказался идти на компромисс с признанием новых регионов России

Владимир Зеленский отказался идти на территориальный компромисс с Россией ради перемирия. Об этом глава киевского режима заявил во время пресс-конференции на Всемирном экономическом форуме (ВЭС) в Давосе, трансляция которого велась на YouTube.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии