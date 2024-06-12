1. Сергей Песьяков, комментируя свой ляп в матче с «Зенитом», ПОШУТИЛ, что из Питера ему перевели «миллиарды».
Песьяков и миллиарды «Зенита», эпохальный рекорд Роналду, Сафонову разрешили выехать, 50 млн для Талалаева от «Химок», Навка не получила грант на шоу и другие новости
Комментарии
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Лена Мисько
⚡️ «Зенит» предложил за Зайнутдинова 25 млн евро: ещё 5 млн евро петербургский клуб хочет заплатить «Бешикташу» за Жедсона Фернандеша – двойную сделку хотят совершить таким образом из-за того, что «Бенфика» должна получить 50% от последующего трансфера Жедсона — Ronesans Sport TV
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12 час.
Лена Мисько
Ну тут два варианта: 👆 1. Либо источник цифры перепутал: на самом деле там 25 за Фернандеша и 5 за Зайнутдинова. Что вероятно и логично. 2. Либо «Зенит» хочет стать добрым и дотировать ЦСКА почти 4 миллиона евро, потому что Карп говорит про 15% в кассу армейцев за дальнейшую перепродажу Бахтиёра. В общем, вы и сами все понимаете. Но если Жедсон приедет в «Зенит», то Вендела в РПЛ мы больше не увидим. Это прямо замена по позиции. При этом бразилец посильнее в атаке, а Жедсон более сбалансированный и с большим объемом. * Говорят, 50% за Жедсона «Бешикташ» должен «Бенфике», поэтому сделку хотят провести именно в таком формате. Посмотрим, как на это португальцы отреагируют. Белыми нитками все.
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12 час.
Максим Комаров
Какая прекрасная информация про продажу Бакаева в фксм! Хоть бы хоть бы хоть бы В Тушино выстраивается прекрасная команда: пожилой вратарь иранец, Бакаев и Угальде с Дуарте. И тренер - клоун! Поржем
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8 час.
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