В МИД раскрыли реакцию России на закон о вступлении Армении в ЕС

Россия и Армения обсуждают все актуальные вопросы повестки дня в атмосфере откровенности. Реакцию Москвы на закон о вступлении Еревана в Европейский союз (ЕС) раскрыл заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин, передает РИА Новости.