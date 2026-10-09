«Локомотив» встретится с «Акроном». Приходите поддержать железнодорожников в кубковом матче против тольяттинцев!

Матч пройдет во вторник, 13 октября, в 18:30 на стадионе «РЖД Арена». Перед игрой на Главной сцене пройдет выступление певицы Милу.
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