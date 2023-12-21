Сопредседателями штаба Путина стали Машков, главврач Лысенко и герой ДНР Жога

Сопредседателями избирательного штаба президента России Владимира Путина на выборах стали худрук театра Табакова, актёр Владимир Машков, спикер парламента Донецкой Народной Республики полковник Артём Жога и главврач Московской городской больницы №52 Марьяна Лысенко.
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