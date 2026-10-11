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Регионы России

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В Санкт-Петербурге подросток умер после употребления токсичной добавки, купленной через маркетплейс

В Санкт-Петербурге подросток умер после употребления токсичной добавки, купленной через маркетплейс

В Санкт-Петербурге произошла трагедия: тело 16-летнего мальчика, увлекающегося спортом, было обнаружено 15 сентября 2024 года в лесном массиве Зеленогорска.

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