В Санкт-Петербурге подросток умер после употребления токсичной добавки, купленной через маркетплейс

В Санкт-Петербурге произошла трагедия: тело 16-летнего мальчика, увлекающегося спортом, было обнаружено 15 сентября 2024 года в лесном массиве Зеленогорска.
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