Эксперт Бобылев: пенсионеры из РФ зимуют во Вьетнаме из-за климата и низких цен

Город Нячанг во Вьетнаме приобретает все большую популярность среди граждан России старшего поколения, предпочитающих проводить за рубежом длительное время.
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