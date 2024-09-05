Город Иваново станет центром масштабного федерального фестиваля по электронной коммерции

<p> 13-14 сентября в Иванове состоится двухдневный <a href="https://sphere360.yandex/?utm_source=content&utm_medium=article&utm_campaign=sphere360_ivanovo&utm_content=claspr">фестиваль «E-com Сфера</a>», который объединит предпринимателей и экспертов в сфере электронной коммерции.
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