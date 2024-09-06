Карпин о том, что матчи с Вьетнамом и Таиландом не нужны: «Кто это сказал? Мостовой? Нет смысла ему отвечать»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что не видит смысла отвечать экс-футболисту Александру Мостовому о бесполезности товарищеских матчей с азиатскими командами.
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