Кто хуже готов к боям с картелями — США или сами картели? 🔺Поскольку вероятность такого развития событий не равна нулю, самое время понять баланс сил.
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Кто хуже готов к боям с картелями — США или сами картели? 🔺Поскольку вероятность такого развития событий не равна нулю, самое время понять баланс сил.
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