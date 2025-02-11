Самые дорогие китайские седаны

Привыкли, что Китай производит дешевое барахло? Пора расширять сознание, избавляться от устаревших стереотипов, а заодно привыкать к новому чудному миру, в котором техника из Поднебесной теснит европейских грандов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии