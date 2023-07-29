Бизнесмен из Крыма получил 2 месяца ареста за повторную дискредитацию российской армии

Крымское информационное агентствоПолитикаПодписатьсяБизнесмен из Крыма получил 2 месяца ареста за повторную дискредитацию российской армииБизнесмена, работавшего в Крыму, привлекли к ответственности за повторную дискредитацию армии России.Вернуться к статьеКомментарииПоказать предыдущие комментарииНиколай ГерасименкоИнтересно, а как бы поступили с бизнесменом в Салорейхе, если бы он топил за РФ 🇷🇺!? Наверное просто бы вынесли предупреждение и выписали штраф! (Ха-ха-ха!)Ответить1 д.
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