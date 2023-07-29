Крымское информационное агентство

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Бизнесмен из Крыма получил 2 месяца ареста за повторную дискредитацию российской армии

Бизнесмен из Крыма получил 2 месяца ареста за повторную дискредитацию российской армии

Бизнесмена, работавшего в Крыму, привлекли к ответственности за повторную дискредитацию армии России.

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Комментарии
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Николай Герасименко
Интересно, а как бы поступили с бизнесменом в Салорейхе, если бы он топил за РФ 🇷🇺!? Наверное просто бы вынесли предупреждение и выписали штраф! (Ха-ха-ха!)
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